  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:22 م
بحث متقدم
عبد الفتاح البرهان

تفاصيل اجتماع "العسكري" السوداني مع المعارضة

تركي ال الشيخ

تعليق «آل الشيخ» على الخروج الأفريقي للأهلي

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

أول رد لـ"حماس" على تشكيل الحكومة الجديدة

الاهلى وصن داونز

الأهلي يفوز على صن داونز.. ويودع أبطال أفريقيا

أرشيفية

سر رفض مصر الانضمام «الناتو العربي»

مخالفات البناء

مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

الجيش المصري في سيناء (أرشيفية)

«داعش» يعلن مسئوليته عن الهجوم الفاشل بسيناء

معلم

الكشف عن سر الاستقالات الجماعية للمعلمين المصريين في الكويت

مدبولي

«مدبولي»: هذا ما قاله الرئيس عن التابلت

احتجاجات السودان

إطلاق نار بمحيط وزارة الدفاع السودانية

و«السعيد» سيكون الأسوأ

«آل الشيخ»: هذه نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تركي آل الشيخ يتنبأ بالفائز في مباراة الأهلي والزمالك

#

آل الشيخ لمجلس الأهلي: بصفتي رئيسكم الشرفي أطلب منكم هذه الأمور

#

تركي آل الشيخ يثني على النادي الأهلي.. هذا ما قاله

#

تركي آل الشيخ يحرج الأهلي تدوينات نارية بعد ما حدث بمباراة إنبي

ال الشيخ

المصريون

الاهلى

بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، عن نتيجة مباراة فريقه القادمة أمام الأهلي، التي ستجمع الفريقين يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري العام.

وكتب «آل الشيخ»: «الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول... طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي... وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبد الله السعيد».

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، وخسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ»: هذه نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة
» فعاليات "تفضّل أنا مسلم" تمتد إلى ألمانيا وهولندا
» إطلاق نار بمحيط وزارة الدفاع السودانية
» كوبري مصري يدخل موسوعة "جينيس".. تعرف على مميزاته
» أول رد فعل للاعبي الأهلي بعد وداع أبطال أفريقيا
» في ظهور نادر.. نائب صدام يعتذر للكويت
» نقل مشجع أهلاوي إلى المستشفى بسبب إصابته «بغيبوبة»
» بدء اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري
» بمشاركة «حجازي».. زست بروميتش يهزم بريستون برباعية
» ترامب يهدد مدنًا أمريكية بالمهاجرين
» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام هويسكا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول