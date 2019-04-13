تفاصيل اجتماع "العسكري" السوداني مع المعارضة

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عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

وكالات

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أعلن عضو وفد المعارضة السودانية، عمر الدقير، مساء السبت، أن المعارضة ستزود رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، الأحد بقائمة بأسماء مدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري.

جاء ذلك عقب لقاء جمع المجلس العسكري مع وفد من "تجميع المهنيين" وتحالفات المعارضة، في العاصمة الخرطوم، بشأن المرحلة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الخميس الماضي.

وقال الدقير، في كلمة له للمعتصين أمام مقر قيادة الجيش: "طالبنا بمشاركة مدنيين مع المجلس في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري، وسنقدم قائمة بالأسماء إلى رئيس المجلس، الأحد".

وأضاف: "طالبنا بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء" ، وتابع أنه أبلغهم بأنه سيصدر قرارا بعد قليل يلغي كل القوانين المقيدة للحريات ‎ .

ومضى الدقير قائلا إن المطالب التي قدمناها إلى المجلس العسكري تضمنت "إعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام" ‎ .

وأردف: " تحدثنا مع المجلس بشأن المؤتمر الوطني(حزب البشير)، وأكدنا ضرورة إعادة جميع مقار الحزب إلى الشعب" ‎ .


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