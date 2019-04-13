» «لاسارتي»: جاهز للرحيل عن الأهلي

13 أبريل 2019 - 09:31 م

أبدى الأورجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حزنه من خروج فريقه من منافسات دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن لاعبيه قدموا كل ما لديهم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب ربع نهائي البطولة.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على صن داونز في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بهدف وحيد عن طريق وليد أزارو، ولكن الأحمر ودع البطولة على إثر خسارته في الذهاب بخماسية نظيفة.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا كل ما نستطيع خلال المباراة لتغيير الوضع، لكن لم يحالفنا الحظ في قلب النتيجة".

وأضاف: "وليد أزارو أضاع فرصة افتتاح النتيجة في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، بخلاف الكرة التي ارتطمت بالعارضة، لكن صن داونز كان منظم دفاعيا".

وعن إمكانية استقالته من منصبه كمدرب للأهلي قال: "لا لم أفكر في تقديم استقالتي، لكن ليس لدي مانع في مغادرة النادي في حالة أرادت الإدارة الاستغناء عني".

وأتم:"أتيت إلى الأهلي منذ 3 أشهر فقط، واجهت العديد من المشاكل والإصابات، لكن الفريق تحسن في الفترة الأخيرة، فبعدما كان متخلفا عن الزمالك بـ12 نقطة على جدول ترتيب الدوري الأن هو متفوق عليه بفارق نقطة ومتصدرًا للبطولة".