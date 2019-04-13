18 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري

أمير سعد
اختار البلجيكي سيدومير يانيفسك، المدير الفني لفريق الإسماعيلي 18 لاعبا للسفر إلى القاهرة استعدادا لملاقاة المصري البورسعيدي غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الــ29 من الدوري الممتاز.
وشهدت القائمة عودة باهر المحمدي فيما تم استبعاد علاء عبد العظيم وريتشارد بافور وعماد حمدي واسامة إبراهيم و يحيى زايد لأسباب مختلفة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد فوزى – محمود رضا.
خط الدفاع : طارق طه – محمد مجدى – محمد هاشم – باهر المحمدي – أحمد أيمن.
خط الوسط : محمد الضرف – محمود دونجا – محمد صادق – محمود متولى – ابراهيم عبد الخالق – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم – ابراهيم حسن.
خط الهجوم .. شيلونجو – أودا مارشال.
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