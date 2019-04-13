» تحذير روسي إلى الناتو

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قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن النشاط المتزايد لحلف الناتو في البحر الأسود يقوض الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن موسكو سوف ترد على ذلك.

وقال غروشكو خلال اجتماع مجلس شؤون السياسات الخارجية والدفاعية اليوم السبت: "بالتأكيد سلبي، لا يضيف النشاط في منطقة البحر الأسود الأمن، بل يقوض الاستقرار الإقليمي. بالطبع، سنتخذ جميع التدابير اللازمة لتحييد التهديدات المرتبطة بنشاط الناتو المتزايد في هذه المنطقة، نحن نراقب عن كثب كيف يخطط الحلف لتعزيز وجوده في المنطقة، وسنرد بالشكل الملائم".

وأضاف: "نحن نؤمن أن الأمن في هذه المنطقة ينبغي أن يتحقق من خلال التعاون بين دول البحر الأسود، وجميع المقومات اللازمة لذلك موجودة".

وتابع: "كما أن منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في المجال العسكري ، هو وثيقة عن تدابير بناء الثقة في البحر الأسود".


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