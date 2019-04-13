» الدوري السعودي.. اتحاد جدة يحقق فوزًا غاليًا على النصر

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المصريون

اتحاد جدة

النصر

حقق اتحاد جدة فوزًا قاتلا على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "الملك فهد الدولى"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي.

أنهى الاتحاد الشوط الأول من المباراة متقدما بثنائية، جاءت عن طريق المهاجم الصربى الكسندر بريوفيتش فى الدقيقتين 32 و 43 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى نجح النصر فى إدراك التعادل عن طريق المهاجم المغربى عبد الرزاق حمد الله فى الدقيقتين 69 و74 من زمن المباراة، ولكن نجح نجم الاتحاد فهد المولد فى تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 88 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة توقف رصيد النصر عند 61 نقطة فى المركز الثانى، خلف الهلال المتصدر برصيد 63 نقطة، بينما رفع الاتحاد رصيده للنقطة 28 فى المركز الثانى عشر.


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