«جروس»: الزمالك قادر على حسم التأهل الأفريقي

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الزمالك

حسنية اغادير

أكد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة حسنية أغادير المغربي، في المباراة التي تجمعهما غدًا الأحد، في إياب الدور ربع النهائي من الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أنه يحترم المنافس ويؤكد على صعوبة المواجهة مع فريق يضم لاعبين على أعلى مستوى، معربًا عن سعادته بعودة التونسي فرجاني ساسي لصفوف الفريق بعد انتهاء إيقافه في المباراة الماضية أمام أكادير.

ووصف جروس مهاجم الزمالك عمر السعيد بأنه مهاجم جيد  وأحد الأوراق الرابحة.

وعن استبعاد أيمن حفني، أشار جروس إلى أن اللاعب عائد من الاصابة وكان من الصعب ضمه حرصا عليه.

وحضر المؤتمر الصحفي برفقة جروس، عماد السيد حارس مرمى الزمالك.

ويواجه الزمالك فريق حسنية أكادير مساء غدٍ الأحد بإستاد السويس في إياب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية، وكان لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في المغرب.

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