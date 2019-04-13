"عكاشة" يكشف خطة الحزام الناري التي تحيط بمصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، أن مصر ستتعرض خلال الأيام المقبلة لضغوط شديدة، بسبب التعديلات الدستورية، مؤكدا على أن تلك الضغوطات تستهدف الشعب وليس الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن خطة الضغط على مصر تقوم على حصارها، وخلق حزام من نار يحيط بها من جميع الجهات، منوها بأن الأحداث ستكون متلاحقة بشكل كبير خلال الساعات القليلة القادمة.
ونوه بأن الدولة ذات هيبه ويد قويه، لو كانت تريد تغيير المادة المتعلقة برئيس الجمهورية فقط لا غيرتها دون الحاجه لتعديلات أخرى، لكنها لم تفعل ذلك لأن التعديلات تمت من أجل دولة مصر وليست فرد، وأن نسبة المشاركة سوف تكون بمثابة رد على اعداء مصر، المطالبين الشعب بمقاطعة التعديلات، لإحداث فجوه بين المواطنين وقياداتهم.