  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:38 ص
بحث متقدم
الاهلى وصن داونز

هذا هو السبب الحقيقي لخروج الأهلي من دوري الأبطال

أديب

هذا ما قاله "أديب" عن تصنيع "التابلت" في مصر

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

الصحة تزف بشرى سارة للمرضى قبل شهر رمضان

حبس

حبس زوج فنانة شهيرة عشر سنوات بتهمه مخله بالشرف

السعودية

أول تعليق من "السعودية" على أحداث السودان

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف خطة الحزام الناري التي تحيط بمصر

أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية: الأسعار «نار»

البشير

هل غادر "البشير" السودان؟

تركي ال الشيخ

تعليق «آل الشيخ» على الخروج الأفريقي للأهلي

عاصم

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يستحق «البشير» ما حدث له

عاجل.. أسعار جديدة للبنزين في السعودية

عرب وعالم

البنزين
البنزين

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن موعد إنشاء "مدينة الأحلام"

#

ارتفاع جديد في أسعار الذهب

#

السعودية تكشف مصير مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا

#

تحذيرات من ارتفاع أسعار اللحوم الأيام المقبلة

أعلنت شركة ارامكو السعودية مراجعة أسعار البترول ، في الربع الأخير من عام 2019، وزيادة بعضها.
وأعلنت الشركة في بيان لها عن الأسعار الجديدة وجاءت كالتالي، " ( بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019م.
وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019م ( بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و ( بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.
وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ"لاسارتي"
» محمد فضل: هذا هو موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا
» كندا.. الكشف عن جماعة يمينية مسلحة "ضد الإسلام"
» تعليق الإمارات على تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري
» خبر سار لجماهير النادي الأهلي
» فضيحة.. راقصات إسرائيليات يشاركن في حفل بالمغرب
» عاجل.. أسعار جديدة للبنزين في السعودية
» الدوري السعودي.. اتحاد جدة يحقق فوزًا غاليًا على النصر
» «لاسارتي»: جاهز للرحيل عن الأهلي
» أول رد لـ"حماس" على تشكيل الحكومة الجديدة
» لماذا يكره جمهور الأهلي الحكم «بكاري جاساما»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول