"الأحمد" يطالب حماس بهذا الأمر الهام

13 أبريل 2019 - 11:00 م

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إنه إذا "راجعت حركة حماس حساباتها، وسلمت الحكومة كافة الصلاحيات في قطاع غزة، ستتم إعادة النظر في تشكيل الحكومة الجديدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".



جاء ذلك في تصريح للأحمد، مساء السبت، لوسائل إعلام محلية، على هامش أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.



وأضاف أن "حكومة (محمد) اشتية ستبقى مستمرة في القيام بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة، كما سابقتها".



وفي وقت سابق السبت، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، اليمين أمام الرئيس عباس في رام الله وسط الضفة الغربية.

واعتبرت حركة "حماس" أن حكومة اشتية "فاقدة للشرعية" و"خطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن"، في إشارة إلى خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المرتقب إعلانها رسميا.

