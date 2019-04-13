  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:38 ص
بحث متقدم
الاهلى وصن داونز

هذا هو السبب الحقيقي لخروج الأهلي من دوري الأبطال

أديب

هذا ما قاله "أديب" عن تصنيع "التابلت" في مصر

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

الصحة تزف بشرى سارة للمرضى قبل شهر رمضان

حبس

حبس زوج فنانة شهيرة عشر سنوات بتهمه مخله بالشرف

السعودية

أول تعليق من "السعودية" على أحداث السودان

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف خطة الحزام الناري التي تحيط بمصر

أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية: الأسعار «نار»

البشير

هل غادر "البشير" السودان؟

تركي ال الشيخ

تعليق «آل الشيخ» على الخروج الأفريقي للأهلي

عاصم

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يستحق «البشير» ما حدث له

"الأحمد" يطالب حماس بهذا الأمر الهام

عرب وعالم

عزام الأحمد
عزام الأحمد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«حماس»: مصر وعدتنا بهذا الأمر الهام

#

"عكاشة" يطالب "السيسي" بهذا الأمر الهام على الهواء

#

"السيسي" يطالب الدولة والإعلام بهذا الأمر الهام

#

عمر سليمان كان كاتم أسرار مبارك بهذا الأمر الهام

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" إنه إذا "راجعت حركة حماس حساباتها، وسلمت الحكومة كافة الصلاحيات في قطاع غزة، ستتم إعادة النظر في تشكيل الحكومة الجديدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
جاء ذلك في تصريح للأحمد، مساء السبت، لوسائل إعلام محلية، على هامش أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس.
وأضاف أن "حكومة (محمد) اشتية ستبقى مستمرة في القيام بمسؤولياتها تجاه قطاع غزة، كما سابقتها". 
وفي وقت سابق السبت، أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، اليمين أمام الرئيس عباس في رام الله وسط الضفة الغربية.
واعتبرت حركة "حماس" أن حكومة اشتية "فاقدة للشرعية" و"خطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن"، في إشارة إلى خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المرتقب إعلانها رسميا. 
وأضافت الحركة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن تشكيل حركة "فتح لتلك الحكومة يعد "استمرارا لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ"لاسارتي"
» محمد فضل: هذا هو موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا
» كندا.. الكشف عن جماعة يمينية مسلحة "ضد الإسلام"
» تعليق الإمارات على تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري
» خبر سار لجماهير النادي الأهلي
» فضيحة.. راقصات إسرائيليات يشاركن في حفل بالمغرب
» عاجل.. أسعار جديدة للبنزين في السعودية
» الدوري السعودي.. اتحاد جدة يحقق فوزًا غاليًا على النصر
» «لاسارتي»: جاهز للرحيل عن الأهلي
» أول رد لـ"حماس" على تشكيل الحكومة الجديدة
» لماذا يكره جمهور الأهلي الحكم «بكاري جاساما»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول