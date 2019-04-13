» تعليق الإمارات على تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري

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علقت دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعيين الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان.
ورحبت الإمارات في بيان لها نشرته الوكالة الرسمية، بتلك الخطوة ووصفت أيها بأنه "تجسد تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية."
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها مساء اليوم إن دولة الإمارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث إذ تعرب عن ثقتها الكاملة بقدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني على تجاوز التحديات بما يحقق الاستقرار والرخاء والتنمية.
وأكدت دولة الإمارات دعمها وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني.. معربة عن أملها أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.
وأعربت عن تمنياتها من جميع القوى السياسية والشعبية والمهنية والمؤسسة العسكرية في جمهورية السودان الحفاظ على المؤسسات الشرعية والانتقال السلمي للسلطة وضمان مستقبل أفضل لأبناء السودان الشقيق والحفاظ على الوحدة الوطنية.

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