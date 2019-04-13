  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:38 ص
بحث متقدم
الاهلى وصن داونز

هذا هو السبب الحقيقي لخروج الأهلي من دوري الأبطال

أديب

هذا ما قاله "أديب" عن تصنيع "التابلت" في مصر

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

الصحة تزف بشرى سارة للمرضى قبل شهر رمضان

حبس

حبس زوج فنانة شهيرة عشر سنوات بتهمه مخله بالشرف

السعودية

أول تعليق من "السعودية" على أحداث السودان

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف خطة الحزام الناري التي تحيط بمصر

أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية: الأسعار «نار»

البشير

هل غادر "البشير" السودان؟

تركي ال الشيخ

تعليق «آل الشيخ» على الخروج الأفريقي للأهلي

عاصم

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يستحق «البشير» ما حدث له

إصابة 14 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال

عرب وعالم

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إصابة 14 متظاهرًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

#

إصابة 51 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة وغزة

#

إصابة 69 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

#

استشهاد فلسطيني في عملية دهس بإسرائيل

أصيب 14 فلسطينيا بجروح وكسور، مساء السبت، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و9 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابة واحدة بالكسور، نتيجة التعرض للضرب، في بلدة عوريف، جنوبي نابلس.
وذكر شهود عيان للأناضول أن 3 مركبات تضررت أيضا، إثر هجوم بالحجارة شنه مستوطنون على بلدة عوريف، فيما حاول الأهالي التصدي لهم، ليتدخل الجيش الإسرائيلي عقب ذلك.
وتتعرض بلدة عوريف لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين؛ حيث تقع على أراضيها مستوطنة "يتسهار". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ"لاسارتي"
» محمد فضل: هذا هو موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا
» كندا.. الكشف عن جماعة يمينية مسلحة "ضد الإسلام"
» تعليق الإمارات على تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري
» خبر سار لجماهير النادي الأهلي
» فضيحة.. راقصات إسرائيليات يشاركن في حفل بالمغرب
» عاجل.. أسعار جديدة للبنزين في السعودية
» الدوري السعودي.. اتحاد جدة يحقق فوزًا غاليًا على النصر
» «لاسارتي»: جاهز للرحيل عن الأهلي
» أول رد لـ"حماس" على تشكيل الحكومة الجديدة
» لماذا يكره جمهور الأهلي الحكم «بكاري جاساما»

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول