السودان.. إطلاق نار قرب جامعة الخرطوم

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قال شهود عيان إنه جرى إطلاق نار قرب جامعة الخرطوم، وسط العاصمة السودانية، مساء السبت.
وأضاف الشهود للأناضول أن إطلاق النار استمر لوقت قصير في شارع الجامعة، ومنعت قوات من الجيش المارة والسيارات من السير في اتجاه ذلك الشارع.
ولم يُعرف سبب إطلاق النار، كما لم يصدر تعليق من السلطات حتى الساعة 21: 30 بالتوقيت المحلي (19: 30 ت.غ).
ويهمين التوتر على الخرطوم، في ظل استمرار اعتصام آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش، لـ"الحفاظ على مكتسبات الثورة"، في ظل مخاوف من التفاف الجيش عليها كما حدث في دول عربية أخرى، وفقا للمحتجين.
وعقد المجلس العسكري اجتماعا مع وفد من المعارضة، في مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مساء السبت، لبحث العملية الانتقالية، عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير (1989: 2019)، الخميس الماضي.
وأعلن عضو وفد المعارضة، عمر الدقير، عقب الاجتماع، أن الوفد طالب بمشاركة مدنيين مع المجلس العسكري في المجلس الرئاسي الانتقالي، وسيقدم قائمة بأسماء مدنيين إلى رئيس المجلس، الأحد.
وأضاف: طالبنا بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء‎‎، وإعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام‎، وإعادة جميع مقار حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إلى الشعب‎.
وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/ كانون الماضي، تنديدا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما. 

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