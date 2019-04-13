حبس مدير المخابرات الفنزويلي السابق في إسبانيا

13 أبريل 2019 - 11:20 م

قضت المحكمة العليا في إسبانيا، السبت، بحبس هوجو كارفاخال، وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية في فنزويلا، حتى البت في طلب تسليمه للولايات المتحدة.



وقال متحدث باسم المحكمة إنّ كارفاخال نفى خلال الجلسة أي صلة بتهريب المخدرات أو بجماعة فارك الكولومبية المتمردة، كما عارض تسليمه المحتمل للولايات المتحدة، حسب موقع"يورونيوز" الأوروبي.



واعتقلت الشرطة الإسبانية "كارفاخال"، الجنرال السابق والذي كان أيضا حليفا مقربا من الرئيس الراحل "هوجو تشافيز"، الجمعة، بموجب مذكرة اعتقال أمريكية بسبب اتهامات بتهريب المخدرات.



وصدرت المذكرة الأمريكية، لاعتقاد واشنطن أنّ كارفاخال لديه معلومات مهمة عن الرئيس الفنزويلي الحالي "نيكولاس مادورو".



وفي السياق، أوضح المتحدث باسم المحكمة أنّ كارفاخال سيقاوم طلب تسليمه للولايات المتحدة، استنادا لما له من علاقات في إسبانيا نظرا لوجود أسرته هناك، حسب المصدر ذاته.



وفي فبراير/ شباط الماضي، رفض كارفاخال دعم الرئيس مادورو الذي تولى الحكم بعد تشافيز ودعم خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه في يناير/ كانون الثاني المنصرم رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا، منذ 23 يناير/كانون الثاني، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، غوايدو، ما قال إنها أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا، لحين إجراء انتخابات جديدة.

