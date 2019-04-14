» هذا ما قاله "أديب" عن تصنيع "التابلت" في مصر

14 أبريل 2019 - 12:34 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طالب بتوفير صناعة التابلت الخاص بالتعليم داخل الدولة المصرية ، خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .



وأضاف خلال تقديمه برنامج " الحكاية "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر "، " ، انه لابد من وجود مصنع مصري متخصص في صناعة التابلت التعليمي، لمواكبة المراحل التعليمية القادمة معلقا: "أمر في غاية الأهمية ولابد من تنفيذ ذلك القرار".



وأكد أن الدولة المصرية لديها أبناؤها الذين يستطيعون صناعة التابلت الخاص بالتعليم داخل مصر، بدلا من استيراده من الخارج لافتا: "عندنا شباب تقدر تعمل أي حاجة "، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من الدولة المصرية من أجل إنجاح المنظومة التعليمية الجديدة .

