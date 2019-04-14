هذا هو السبب الحقيقي لخروج الأهلي من دوري الأبطال

14 أبريل 2019 - 12:37 ص

علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته من صن داونز في ربع النهائي، بنتيجة 5-1 ، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقال شلتوت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «من أهم مميزات إدارات الأهلي، عدم التدخل في عمل المدير الفني، أو الإطاحة السريعة بالمدير الفني».

