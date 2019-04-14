هذا هو السبب الحقيقي لخروج الأهلي من دوري الأبطال

علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته من صن داونز في ربع النهائي، بنتيجة 5-1 ، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وقال شلتوت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «من أهم مميزات إدارات الأهلي، عدم التدخل في عمل المدير الفني، أو الإطاحة السريعة بالمدير الفني».
وأوضح الناقد الرياضي أن الأهلي يستحق إدارة فنية أكثر خبرة وحداثة من لاسارتي، مردفاً «هناك تطوير لقطاع كرة القدم بالأهلي، ويجب أن تعود القلعة الحمراء لمكانتها المعهودة، من خلال قيادة قاطرة تطوير الكرة بمصر».