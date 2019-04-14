» تفاصيل مباردة حل الأزمة بين "العسكري" والثوار بالسودان

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قدم المعارض السوداني، ‏الدكتور، غازي صلاح الدين العتباني مبادرة للمجلس العسكري الانتقالي لحل الأزمة السياسية الراهنة عقب عزل البشير وتولية الجيش أمور البلاد.
وقال "العتنابي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قدمت بمبادرة للمجلس العسكري الانتقالي والتي تقترح بان يضم المجلس الانتقالي شخصيات قومية مدنية للوصول الى تسوية سياسية شاملة".

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