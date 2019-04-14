تعليق ناري لصاحب واقعة "خلع البنطلون" بجامعة الأزهر

14 أبريل 2019 - 12:52 ص

قال الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة بكلية التربية جامعة الأزهر، صاحب واقعة «خلع البناطيل»، إن ما انتشر على السوشيال ميديا فيما يتعلق بإجباره طالبين على خلع البنطلون ما هو إلا تمثيل لشرح مسألة الحياء، وأنهم يعبدون الله كأنهم يروه.



وأضاف «إمام»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، مساء السبت: «أنا أقسمت على الطلاب اللي مش هيقلع البنطلون هسقطه وذلك في إطار عملية التمثيل»، لافتًا إلى أنه أجرى هذه التجربة مرات كثيرة، وكان الطلاب يستحون ويمتنعون عن خلع البنطلون.

