علاء مبارك يوجه رساله للأهلي عقب الخروج الأفريقي

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وجه علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، رساله للنادي الأهلي عقب الخروج الأفريقي بعد خسارته من صن داونز 5/1 في مجموع المباراتين بدور ال16 من دوري ابطال افريقيا.
وقال "علاء" في تغريده له عبر موقع  "تويتر"، ‏هاردلك يا أهلى  فريق كبير وتتعوض ان شاء الله ، الأهم دلوقتي مساندة منتخبنا القومي  حتى نستعيد أمجاد أفريقيا بأذن الله"
وأضاف في تغريده أخرى،" ‏‎الاهلى بذل الجهد ولكن مافيش نصيب ، وموش عايزين نتعود كل حاجة نقول التحكيم . الاهلى بيبنى فريق  وفرق كبير بين الاهلى الان واهلى متعب وغالى ووائل وتريكة ومعوض وشوقى والحضرى والشاطر وبركات ودول كانوا اساس منتخب مصر  ، وان شاء الله ترجع امجاد الاهلى"

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