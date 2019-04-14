علاء مبارك يوجه رساله للأهلي عقب الخروج الأفريقي

وجه علاء نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، رساله للنادي الأهلي عقب الخروج الأفريقي بعد خسارته من صن داونز 5/1 في مجموع المباراتين بدور ال16 من دوري ابطال افريقيا.
وقال "علاء" في تغريده له عبر موقع "تويتر"، هاردلك يا أهلى فريق كبير وتتعوض ان شاء الله ، الأهم دلوقتي مساندة منتخبنا القومي حتى نستعيد أمجاد أفريقيا بأذن الله"
وأضاف في تغريده أخرى،" الاهلى بذل الجهد ولكن مافيش نصيب ، وموش عايزين نتعود كل حاجة نقول التحكيم . الاهلى بيبنى فريق وفرق كبير بين الاهلى الان واهلى متعب وغالى ووائل وتريكة ومعوض وشوقى والحضرى والشاطر وبركات ودول كانوا اساس منتخب مصر ، وان شاء الله ترجع امجاد الاهلى"