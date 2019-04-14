تعليق غير متوقع لـ"أديب" على خروج الأهلي من دوري الأبطال

14 أبريل 2019 - 01:45 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للنادي الأهلي قائلا: "يا بختك بجمهورك"، مشيرًا إلى أنه رغم اخفاق الأهلي في مباراته مع صن داونز وخروجه من دوري أبطال إفريقيا إلا أن جمهوره وقف بجواره.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن النادي الأهلي كان اليوم في أسوأ حظوظه، لافتا إلى أن حكم المباراة، وحارس مرمى صن داونز من أسباب فشل النادي الأهلي اليوم.

