  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:08 ص
بحث متقدم
أديب

تعليق غير متوقع لـ"أديب" على خروج الأهلي من دوري الأبطال

علاء مبارك

علاء مبارك يوجه رساله للأهلي عقب الخروج الأفريقي

جامعة الأزهر

تعليق ناري لصاحب واقعة "خلع البنطلون" بجامعة الأزهر

الاهلى وصن داونز

هذا هو السبب الحقيقي لخروج الأهلي من دوري الأبطال

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

الصحة تزف بشرى سارة للمرضى قبل شهر رمضان

حبس

حبس زوج فنانة شهيرة عشر سنوات بتهمه مخله بالشرف

السعودية

أول تعليق من "السعودية" على أحداث السودان

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف خطة الحزام الناري التي تحيط بمصر

أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار الملابس الصيفية: الأسعار «نار»

البشير

هل غادر "البشير" السودان؟

بالفيديو..

تعليق غير متوقع لـ"أديب" على خروج الأهلي من دوري الأبطال

آخر الأخبار

أديب
أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا هو السبب الحقيقي لخروج الأهلي من دوري الأبطال

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز

#

تعليق غير متوقع لأمير سعودي على إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للنادي الأهلي قائلا: "يا بختك بجمهورك"، مشيرًا إلى أنه رغم اخفاق الأهلي في مباراته مع صن داونز وخروجه من دوري أبطال إفريقيا إلا أن جمهوره وقف بجواره.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن النادي الأهلي كان اليوم في أسوأ حظوظه، لافتا إلى أن حكم المباراة، وحارس مرمى صن داونز من أسباب فشل النادي الأهلي اليوم.
وتساءل "أديب": "هو حسين الشحات أخباره إيه"، مضيفًا مخاطبا النادي الأهلي: "هارد لك، وخيرها في غيرها، ويارب ميكنش الدوري".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل مباردة حل الأزمة بين "العسكري" والثوار بالسودان
» شاهد: أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ"لاسارتي"
» هذا ما قاله "أديب" عن تصنيع "التابلت" في مصر
» محمد فضل: هذا هو موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا
» «عبدالماجد»: لهذه الأسباب يستحق «البشير» ما حدث له
» تعليق «آل الشيخ» على الخروج الأفريقي للأهلي
» تعليق الإمارات على تعيين البرهان رئيسا للمجلس العسكري
» خبر سار لجماهير النادي الأهلي
» فضيحة.. راقصات إسرائيليات يشاركن في حفل بالمغرب
» عاجل.. أسعار جديدة للبنزين في السعودية
» «لاسارتي»: جاهز للرحيل عن الأهلي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول