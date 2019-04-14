معلق مباراة الأهلي و صنداونز: 4 أسباب وراء هجومي على الحكم

14 أبريل 2019 - 06:25 ص

رد أحمد عبده - معلق قنوات بي إن سبورت - على الاتهامات التي طالته بمجاملة الأهلي المصري خلال المباراة التي جمعته أمس بصنداونز الجنوب أفريقي وانتهت بفوز الأحمر بهدف مقابل لا شيء وهي النتيجة التي لم تكن كافية بعد خسارته بخمسة أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب .



وقال "عبده" في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلام أحمد موسى على قناة "صدى البلد": "لم أنافق الجماهير لكسب الشعبية ، وهجومي على الحكم الجامبي باكاري جاساما مبرر ".



وأضاف: "أولا الحكم من دولة جامبيا ، ولم نسمع عن تميزها في مجال كرة القدم وبالتالي فلكي يكون الحكم قويا يجب أن يأتي من دولة الدوري فيها قوي".



وأردف: "أداء هذا الحكم أثار نوعا من علامات الاستفهام خلال السنوات الأخيرة ولا يجب أن يدير مباريات بهذه القوة".



وتابع: "أملك خبرة قوية في مباريات أفريقيا وأعلم من قرارات الحكم ماذا يريد .. لقد أراد باكاري جاساما (تحجيم) لاعبي الأهلي لإفقادهم الأمل في الفوز".



واستدرك: "لقد كان يكيل بمكيالين وأعطى لاعبي الأهلي الكثير من البطاقات الصفراء بينما لم يعطي بطاقة صفراء واحدة للاعبي صنداونز".



واستمر: "تم إلغاء هدف صحيح للأهلي، وهو ما أدى إلى توتر اللاعبين، كما سمح بإهدار وقت المباراة بعدما تمادى لاعبو صنداونز في السقوط، قبل أن يحتسب دقيقتين فقط كوقت بدل ضائع في الشوط الأول".