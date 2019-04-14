سمية الخشاب تفاجيء عمرو أديب بالسبب الحقيقي لطلاقها

14 أبريل 2019 - 07:05 ص

كشفت الفنانة سمية الخشاب سر طلاقها من المطرب أحمد سعد بعد زواج استمر لأشهر .



وفاجأت "سمية" الإعلامي عمرو أديب أثناء استضافتها ببرنامجه "الحكاية " بقولها إن طلاقها من أحمد سعد "رزق" ، وهي الإجابة التي أصابته بالصدمة.



لكن "سمية" عادت وألمحت إلى السبب الحقيقي للطلاق قائلة: "بقول لكل ست .. "ماتقبليش إنك تتهاني، لإنك لما تضربي مرة هتضربي التانية والتالتة، وهيبقي ملكيش قيمة، وأي راجل يتعامل مع المرأة بعنف يتم عقابه بالقانون".



وقالت "سمية" إنها اتخذت قرار الطلاق بعد تفكير استمر لمدة عام ، مضيفة: "قررت أستخدم عقلي في الموضوع لحد ما أخدت القرار".



وتابعت: "قلت إن الطلاق أحيانا بيكون رزق لأنه ممكن يكون الأفضل في ظروف معينة لبعض النساء .. دا الكلام اللي قالتهولي واحدة ست في السبعين من عمرها".



وأضافت: "أكيد مقصدش إن الجواز وحش عشان محدش بيقول إنها بتحرض الستات على الطلاق .. ربنا يسعد كل الناس ، بس أنا بقول إنه في حالتي كان رزق أو خيار أفضل".

