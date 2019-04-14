» تلميح خطير من سمية الخشاب عن تغريدة أحمد سعد أعلن فيها طلاقه لها

14 أبريل 2019 - 08:10 ص

ألمحت الفنانة سمية الخشاب إلى أن طليقها الفنان أحمد سعد لم يكن في وعيه حين كتب التغريدة التي أعلن فيها طلاقهما.



أجرت الفنانة سمية الخشاب حوارا مع مجلة "زهرة الخليج" تحدثت فيه عن طلاقها وحياتها الفنية.



ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قلته سمية من تصريحات خلال الحوار





-لست حزينة على طلاقي رغم انه "أبغض الحلال"، وراضية تماما.



-معنوياتي مرتفعة وأجهز لأعمال فنية مختلفة ، وأغنيتي الجديدة أحدث لي دفعة غير طبيعية



-المجلس القومي للمرأة وجه لي الشكر على الأغنية، وكُرمت في الرياض من "ملتقى المرأة السعودية"



-الزواج عطلني، وكنت ظالمة لنفسي بالعطاء للطرف الآخر دون مقابل، كنت مركوة في دور "ست البيت"، وحين بدات الاهتمام بسمية الفنانة، تضايق من نجاحي، فبعض الرجال أنانيون.



-أحمد سعد له "دماغه"، وأنا حاولت فعل أشياء إيجابية في حياته، لكنه رفض توجهاتي. فأنا عقلانية جدا ومنظمة، بينما هو فوضوي، وأتمنى له كل الخير.



-سعد أهان المحامي الخاص بي عندما اقترح عليه أن نجلس وننهي الأمور بهدوء



-علمت من المقربين من أحمد سعد أنه كان نائما واستقيظ كتب التغريدة وعاد للنوم، وحين استقيظ ووجد "الدنيا مقلوبة" قال: "معرفش عملت كده إزاي"



-عمري ما حأكره أحمد سعد و"لأننا أكلنا عيش وملح مع بعض"، وهو حالة خاصة في حياتي وأحببته بالفعل، ولكن حتى لو أني مازلت أحبه عقلي يرفض الاستمرار



- لم ولن أتعقد من الزواج، أنا امرأة قوية جدًا، ولم أقصر مع أحمد سعد في شيء.. لذلك ضميري مرتاح.

