الباز: يا ريت الدول تصل للتجربة المصرية بسرعة

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وصف الإعلامي محمد الباز، التجربة المصرية بعد 25 يناير إلى هذه اللحظة، كانت بالتجربة الناضجة، معقبًا: "ياريت كل الدول توصل للتجربة المصرية بسرعة" .

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن ملايين المواطنين خرجوا إلى الميادين في 25 يناير2011، مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وكانت ضد الظلم والاستبداد، و18 يوم من الهتاف في الميدان صدر البيان من القوات المسلحة أنه يساند مطالب الشعب المصري.

وتابع، أن بعدها تم خلع الرئيس الأسبق مبارك، متابعًا: بعد ذلك قام المجلس العسكري بالاستفتاء علي البيان الدستوري الأول وتمت الموافقة علي البيان الدستوري.

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