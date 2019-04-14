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8 شروط للعمل بمساجد النذور

دين ودنيا

وزارة الاوقاف
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

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"التنظيم والإدارة" يحدد 8 شروط لتسوية العاملين

وضعت وزارة الأوقاف شروط العمل في مساجد النذور، كما أعلنت عن حاجتها في شغل بعض الوظائف الشاغرة وجاءت الشروط كالتالي:

– أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

– ألا يقل سنه عن 30 عامًا.

– أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

– ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

– ألا يكون قد سبقت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره.

– أن يكون حسن السير والسلوك.

– ألا يكون قد سبق له العمل بأي من المساجد الكبرى أو مساجد النذور.

– أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن، وكذلك المقابلة النهائية، علمًا بأن الاختبارات ستتضمن أسئلة في القرآن والمواد الشرعية والثقافية، إضافة إلى حسن الصوت، وسيتم العمل بالنسبة المئوية وإضافة 15 درجة للحاصلين على الدكتوراه و10 درجات للحاصلين على الماجستير و5 درجات للأئمة المتميزين في المجموع الكلي


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