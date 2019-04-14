» المالية: مصر ستقدم كل الدعم للقارة لتطوير الرعاية الصحية وعلاج فيروس سي

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شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية في منتدى رفيع المستوى نظم علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك تحت عنوان "نحو تغطية صحية شاملة.. تمويل النظم الصحية للقضاء على الفقر" وشارك في المنتدي أيضًا نائب رئيس البنك الدولى ونائب رئيس منظمة الصحة العالمية وعدد من وزراء مالية الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي وممثلين عن دول مصر واليابان وكينيا ونيجيريا وأوكرانيا وغانا وسيرلانكا وإندونيسيا.

وأكد الدكتور محمد معيط أهمية تبني دول العالم لنظم التغطية الصحية الشاملة والعمل علي توفير التمويل المناسب لها وزيادة كفاءة الإنفاق على تلك النظم، لافتًا إلى أنه ناقش مع نظرائه من وزراء المالية ورؤساء الوفود المشاركة بالمنتدى الخطوات التى نفذتها مصر حتي الآن في مجال التأمين الصحي الشامل، والخطوات القادمة فيما يتعلق بهذا الملف والأثار المترتبة على تبني هذه المنظومة الجديدة خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأكد وزير المالية أهمية الالتزام السياسى بتوفير تغطية صحية شاملة على الصعيد الدولى للتأكد من وصول الخدمة لجميع المواطنين فى شتى أنحاء العالم لما له من مردود اجتماعى واقتصادى على المجتمعات الدولية المختلفة.

 

واستعرض وزير المالية أمام المشاركين بالمنتدى الإطار العام لمنظومة التأمين الصحى الجديد فى مصر والهيكل المالى للمنظومة مؤكدا التزام مصر بتحقيق تغطية شاملة للمجتمع المصري باعتبارها احد الاهداف الرئيسية لاستراتيجية رؤية مصر 2030 وايضا باعتبارها استحقاق دستورى ولها دور مهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

 

واشاد الوزير بدعم القيادة السياسية لمصر لجهود توفير الموارد المالية والتمويل اللازم لضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي الصحي الشامل وتحقيق التغطية الشاملة للمجتمع المصري.

 

وأكد التزام مصر خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي لتقديم كل الدعم لمختلف الدول الافريقية خاصة في ملف التغطية الصحية الي جانب طرح مبادرات للاستفادة من التجربة المصرية في القضاء علي فيروس سي، واخرها مبادرة الرئيس بتوفير العلاج من فيروس سي لمليون مواطن افريقي.


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