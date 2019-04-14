أول رد من "الجبلاية" على انتقاد ملعب السويس

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رد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري على انتقاد مسئولي المنتخب التونسي لملعب السويس خلال معاينة أرضية الملعب أمس السبت.

وقال "مجاهد" في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، هناك 5ملاعب يتم فيهم إجراء بعض الصيانات والتعديلات، الملعب الوحيد والجاهز عن الباقي هو ملعب الدفاع الجوي ومع ذلك سيتم إغلاقه قريبًا لإجراء بعض الصيانات".

وتابع: مسئولو وممثلو المنتخبات يعلمون جيدًا أن الملاعب ليست جاهزة وأخطرناهم بذلك قبل التوجه للملاعب ولكنها ستكون على أعلى مستوى قبل انطلاق البطولة".


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