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اليوم.. محاكمة وزير الزراعة الأسبق بالكسب غير المشروع

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محاكمة وزير الزراعة الأسبق بالكسب غير المشروع

صدى البلد

الاهلى

أحمد موسى

لاسارتي

تنظر اليوم، الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بالكسب غير المشروع.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق انه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل احمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة في حق المتهم لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.

اتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق أنه خلال الفترة من مايو2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 في شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية كما قبل ملابس له ولنجله وافطار له ولعشرين فردا من أسرته بفندق كمبنسكي وتليفونين محمولين هواوي وأي فون كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403542.


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