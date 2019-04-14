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المصيلحى يستعرض مميزات المناطق اللوجستية

مال وأعمال

الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى

متابعات حنان حمدتو

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وزارة التموين

علي المصيلحى

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدعم إقامة مناطق لوجستية وتجارية؛ لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

وأضاف المصيلحى، خلال تكريم العاملين بالوزارة على مستوى المحافظات، أن إقامة المناطق اللوجستية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية، وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء قام بتوفير قطع الأراضي اللازمة؛ لإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع، كما أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي وللعمل على تحسين الاقتصاد وإقامة مناطق لوجستية حدودية بمواصفات معينة بخصائص محددة، وإقامة مناطق لوجستية محورية لخدمة أكثر من محافظة لا تقل مساحتها عن 100 فدان وإقامة مناطق لوجستية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجاري "جملة" على مساحة لا تقل عن 10 أفدنة في كل محافظة وسلاسل تجارية ومنافذ توزيع لتقليل الفاقد من المنتج وقيمة تكلفة النقل، حيث تمثل 30% من سعر الحصول على السلع.


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