«الأسمرى» يدخل البسمة على الأيتام فى عيدهم السنوى

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السعودية

الرئيس

اليتيم

بمبادرة من رئيسة مجلس إدارة جمعية "أبشر" للأعمال الخيرية إيمان رمضان في الاحتفال السنوي بعيد اليتيم، شارك المستشار فيصل بن عبد الرحمن الأسمري، الرئيس تنفيذي لشركة خبرة السداد السعودية، وعضو مجلس إدارة شركة "نيوم" وشركة "مستشارك" وشركة "خبرة" في الاحتفالية التي شهدتها قرية "المنتزه" بالوراق، ولم يدخر جهدًا في إسعاد الأطفال ومشاركتهم فرحتهم، ومشاركتهم لهوهم ومرحهم.

وقال الأسمري لـ"المصريون": "الحمد لله الأطفال فرحوا بالحفل والأجواء التي شهدها، ونسأل الله أن يتقبل ما قمنا به، ونتمنى أن تكون تلك بداية موفقة لمثل هذه الأعمال في مصر".

وعبر الأسمري عن ارتباطه الكبير بمصر إلى درجة العشق لها، مؤكدًا أن استثماراته في مصر منذ 4 سنوات وأنه في طريقه إلى تنفيذ الكثير من المشروعات الأخرى على أرضها بمشاركة المستشار علي الأسمري وعضو مجلس الإدارة هشام البيومي، شركاؤه في العمل وفي حب مصر.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاستثمارات السعودية والخليجية في مصر، خاصة في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الأسمري تحية شكر وتقدير لكل فريق عمله وإلى الجمعية التي رحبت برغبته في مساعدته وإلى كل من يقوم بعمل خير.


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