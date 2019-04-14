«الأعلى للجامعات» يتابع الطلاب المصريين بالسودان

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ظل الأحداث الجارية التي تمر بها دولة السودان الشقيق، يتابع المجلس هذه الأحداث عن كثب، في ضوء موقف مصر الداعم والمساند لأشقائها الأفارقة، خاصة السودان من أجل تحقيق تطلعات شعبه في الوصول إلى الاستقرار والرخاء .

وأكد المجلس فى بيان له اليوم، حرصه الكامل على متابعة الطلاب المصريين، الذين يدرسون فى الجامعات السودانية بشكل يومي منذ بدء هذه الأحداث في دولة السودان، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية للاطمئنان على هؤلاء الطلاب ومتابعة أوضاعهم واستقرارها .


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