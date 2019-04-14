تشتت حزبه.. هذا ما يقلق الرئيس التركى بهذه الفترة

14 أبريل 2019 - 01:35 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لديه قلق من إمكانية تشتت حزبه الذي واجه انتكاسة انتخابية ساحقة مؤخرًا بخسارته المدن الكبرى لأول مرة منذ توليه السلطة.

وأضاف أردوغان، فى كلمة ألقاها أمام أعضاء اللجنة العامة لجمعية الأئمة والخطباء": "أرى أن كثيرًا من زملائنا يبحثون عن توجهات ومسارات جديدة، في وقت يجب أن نتضامن فيه ونتكاتف ونقف جنبًا إلى جنب، وقد وصل التشتت بهم حد أن بدأ البعض يشكك في جدوى مسجد جامليجا الذي يعد أكبر المساجد في الشطر الآسيوي من إسطنبول".

وتابع: "هذا ليس من شيم المناضلين أصحاب الدعوة والرسالة" على حد قوله، متناسيًا أنه كان أول من انشق عن حزب الرفاه الإسلامي بقيادة معلمه نجم الدين أربكان.

ويعد تصريح أردوغان غير المسبوق بعد تصريحات صديقه المقرب رئيس تركيا السابق عبد الله غول، الذي خرج عن صمته للمرة الأولى منتقدًا التطورات الأخيرة في تركيا، قائلاً: إن "الأحداث التي شهدتها تركيا بعد بدء الإعلان عن النتائج في إسطنبول، والتأخير في بيان النتائج النهائية إلى هذا الحد، ألقت بظلالها على نزاهة الانتخابات".