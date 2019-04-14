علم مصر يعانق السعودية فى حفل «أبشر» للأيتام وتوزيع هدايا على الأطفال

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شارك المستشار فيصل بن عبد الرحمن الأسمري، الرئيس تنفيذي لشركة خبرة السداد السعودية، وعضو مجلس إدارة شركة "نيوم" وشركة "مستشارك" وشركة "خبرة" في الاحتفالية التي شهدتها قرية "المنتزه" بالوراق، بالتعاون مع جمعية "أبشر" للأعمال الخيرية، وقدم الدعم المادي والمعنوي للأطفال والذي زاد عددهم عن المائة طفل.

وتنوعت فقرات الحفل ما بين فقرات لبعض أبطال الرسوم المتحركة مثل "تنة ورنة"، "وميكي" و"المهرج" وغيرها ونالت تلك الفقرات إعجاب الأطفال وشاركوا بها بانفعال وحب.

ونظم فريق عمل المستشار الأسمري، العديد من المسابقات للأطفال ولها هدايا رمزية وهدايا مالية، كما قام في نهاية الحفل بتوزيع "حذاء رياضي" على جميع الأطفال.

وأظهر الأسمري عن لفتة إنسانية، إذ كان يقوم بمنتهى التواضع باصطحاب الأولاد لمعرفة المقاس المناسب لكل طفل. وتم توزيع وجبات للإفطار والغداء علي الأطفال وذويهم في جو من البهجة والمرح أفاض على المكان.

كما قام الأسمري بنفسه بتوزيع أعلام السعودية على الأطفال بجانب توزيع أعلام مصر دليلاً على الترابط القوي بين البلدين والشعبين.

وقال الأسمري لـ"المصريون": "الحمد لله الأطفال فرحوا بالحفل والأجواء التي شهدها، ونسأل الله أن يتقبل ما قمنا به، ونتمنى أن تكون تلك بداية موفقة لمثل هذه الأعمال في مصر".

وعبر الأسمري عن ارتباطه الكبير بمصر إلى درجة العشق لها، مؤكدًا أن استثماراته في مصر منذ 4 سنوات وأنه في طريقه إلى تنفيذ الكثير من المشروعات الأخرى على أرضها بمشاركة المستشار علي الأسمري وعضو مجلس الإدارة هشام البيومي، شركاؤه في العمل وفي حب مصر.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاستثمارات السعودية والخليجية في مصر، خاصة في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الأسمري تحية شكر وتقدير لكل فريق عمله وإلى الجمعية التي رحبت برغبته في مساعدته وإلى كل من يقوم بعمل خير.

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