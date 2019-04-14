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قرار مفاجئ لجيش الاحتلال الإسرائيلى عن المجندات

عرب وعالم

مجندات إسرائيل
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متابعات- محمد الخرو

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قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي وقف دمج المجندات داخل الدبابات إضافة إلى وقفهن من سلاح المدرعات بشكل عام.

وقالت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أصدر قرارًا يقضي بوقف دمج المجندات داخل الدبابات، ووقف دمجهن بسلاح المدرعات، بوجه عام.

وقالت القناة العبرية إن قيادة سلاح البر بالجيش الإسرائيلي، قررت وقف مشروع دمج المجندات بسلاح المدرعات، رغم التجربة الناجحة التي أجريت على دمج عشر مجندات بالسابق، وبأن المجندات اللواتي تم تأهيلهن للخدمة بسلاح المدرعات، سيتم إعادة دمجهن بالكتائب المختلطة، مثل كتيبة "كاركال" أو بمجلات العمل النسائي بالجيش.

وأوردت القناة العبرية أن الجيش يعتزم العمل على زيادة القوى البشرية من الذكور بسلاح المدرعات، بعد وقف دمج المجندات في هذا السلاح، وعدم إنشاء فرق جديدة خاصة بالإناث في سلاح المدرعات.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذا القرار جاء بسبب وجود ما يكفي من المجندات لتوسيع هذه الظاهرة، وأن القرار تم المصادقة عليه خلال فترة رئيس الأركان السابق، الجنرال غادي آيزنكوت.

وأوضحت القناة أن القرار اتخذ قبل فترة ليست بقليلة.

ويشار إلى أن التيار الديني الحريدي أعلن، غير مرة، رفضه لدمج المجندات في سلاح المدرعات، بدعوى رفضه لوجود مجندة بجوار مجند داخل دبابة واحدة.


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