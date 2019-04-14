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قبل أعياد الربيع.. ضبط 31 طن أسماك مملحة فاسدة

قضايا وحوادث

اسماك مملحة
اسماك مملحة

شيماء السيد

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ضبط 47 طن كبدة وأسماك فاسدة في القليوبية

الاهلى

بيراميدز

نجحت شرطة التموين فى ضبط 31 طن أسماك فاسدة بيل عدة عدة أيام من أعياد الربيع.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبالاشتراك مع لجان فنية من وزارتى (الزراعة - البيئة) للمرور بالتفتيش على محلات وأماكن عرض وبيع وتداول الأسماك، للتأكد من توافر اشتراطات التراخيص وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى قبل شم النسيم.

وأسفرت جهودها خلال يومها الأول عن ضبط مسئولى "ثلاجتين غير مرخصة لحفظ الأسماك بدائرة مركز شرطة قليوب" وبداخلهما 1803 كرتونة مختلفة الأحجام وزنت 31 طنًا من الأسماك المحلية والمستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.

 ونسب إلى مسئولى تلك الثلاجات ارتكاب المخالفات منها تخزين وعرض أسماك غير صالحة للإستخدام الآدمى، وممارسة نشاط بدون ترخيص، واستعمال علامات تجارية مملوكة للغير بالمخالفة لقانون الغش التجارى، وعدم الحصول على الموافقات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.


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