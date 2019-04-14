ماذا يفعل رئيس «الفيفا» فجرًا في الكويت؟.. للأمر علاقة بقطر وإسرائيل

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كشفت صحيفة كويتية النقاب عن زيارة سرية لرئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) السويسري جاني إنفانتينو إلى الكويت، لبحث استضافة الدولة الخليجية بعض مباريات مونديال 2020 الذي تستضيفه قطر، مع اتجاه لزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا.

ووفق صحيفة "الراي"، فإن زيارة إنفانتينو إلى الكويت بدأت فجر أمس، وأحيطت بأجواء من التكتم والسرية، لاتخاذ قرار نهائي في شأن استضافة البلاد من عدمه لعدد من المباريات، وهو الملف الذي جرى تداوله على غير صعيد، منذ أشهر عدة".

غير أنها أشارت إلى تراجع استضافة الكويت لعدد من مباريات بطولة كأس العالم المقبلة، إلى حد "ضعيف جدًا"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الملف.

وأرجعت المصادر ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها اعتذار سلطنة عُمان عن المشاركة في استضافة المونديال"، وأخرى تتعلق بالفترة الزمنية الضيقة للانتهاء من الاستعدادات الللازمة.

وكان رئيس (الفيفا) جياني إنفانتينو صرح في وقت سابق بأن "الفيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبًا".

وأضاف، أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

وأكد المصدر ذاته، أن "التفاؤل الكويتي في الملف اتخذ حيّزًا أكبر مما يستحق، خصوصًا أن مسألة الاستضافة لن تدخل إطار الواقع الملموس إلا في حال توسعة رقعة المشاركة لتشمل 48 منتخبًا بدلاً من 32، وهو قرار يُنتظر أن يُفصل به في 5 يونيو المقبل في باريس"، مشيرًا إلى أن قطر مع إبقاء العدد 32 منتخبًا".

كما ساقت المصادر من بين أسباب الرفض الكويتي للمشاركة في استضافة الحدث الأبرز رياضيًا على مستوى العالم إلى ما يتعلق بـ"الخمور وإسرائيل"، مشيرة إلى "تمسّك الكويت والأمير الشيخ صباح الأحمد تحديدًا بالثوابت والقوانين التي تحرّم الكحول من منطلق ديني - اجتماعي، فضلاً عن رفضها التطبيع مع الكيان الصهيوني واستصدار تأشيرات دخول لحاملي الجواز الإسرائيلي".

ومن المقرر أن يستكمل إنفانتينو زيارته إلى البلاد، اليوم، بلقاء القيادة السياسية، وفق المصدر ذاته.

وكان رئيس اتحاد كرة القدم في الكويت الشيخ أحمد اليوسف، في أكد في تصريحات سابقة أن شروط الاستضافة أو المشاركة في استضافة بعض مباريات كأس العالم، لا تنطبق على الكويت.

وأشار إلى أنه من الصعب تطبيق بعض شروط "الفيفا" الرئيسية، على أرض الواقع في الكويت؛ وأبرزها السماح لجميع الجنسيات وبينها الإسرائيلية بدخول أفرادها إلى البلاد وإصدار تأشيرات فورية لها لحظة وصولهم، خصوصًا أن الشرط المذكور يحظر منع دخول أي جنسية سواء أكانت تتبع المنتخبات أو المشجعين.


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