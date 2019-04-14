» خامنئي يحث العراق على سرعة إخراج القوات الأمريكية

14 أبريل 2019 - 05:51 م

حث الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، العراق على مطالبة القوات الأمريكية بمغادرة البلاد "في أسرع وقت ممكن"، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ما يُظهر نفوذ طهران القوي في بغداد رغم الضغط الأمريكي.

وتتنافس إيران والولايات المتحدة على النفوذ في العراق منذ الغزو الذي قادته واشنطن في عام 2003 وأطاح بصدام حسين.

ويرتبط كثير من الزعماء العراقيين الذين ينتمون للأغلبية الشيعية بروابط قوية مع إيران.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية، ساعدت إيران والولايات المتحدة الحكومة العراقية في الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الذي سيطر على ثلث العراق في عام 2014.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خامنئي قوله: "يجب التأكد من أن الأمريكيين سيسحبون قواتهم من العراق بأسرع ما يمكن؛ لأن طردهم يصبح صعبًا عندما يستمر وجودهم العسكري طويلًا في أي بلد.





