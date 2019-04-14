مقتل أحد قادة "داعش" بالفلبين

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أكدت الفلبين، الأحد، مقتل القيادي في جماعة "ماوتي" الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي "عويضة ماروهومبسار" الملقب بـ"أبو دار" خلال اشتباكات بين الجيش وعناصر التنظيم في 14 مارس الماضي. 

وقال وزير الداخلية الفلبيني إدواردو أنو، إن "ماروهومبسار" هو أحد عناصر التنظيم الأربعة الذين قتلوا خلال اشتباكات مع الجيش في مدينة تورابات بمقاطعة لاناو ديل سور ذات الغالبية المسلمة، بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس. 

وأضاف أن عينات من الحمض النووي أخذت لشخص اشتبه بأنه "ماروهمبسار"، وجرى تحليلها في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن النتائج أكدت هوية الإرهابي المذكور. 

وكان" ماروهمبسار" من قادة "ماوتي" الذين قادوا حصارا على مدينة ماراوي (جنوب) في مايو 2017، استمر 5 أيام، وانتهى بمقتل معظمهم خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء الحصار أو بعده. 
وبدأت المعارك في "ماراوي" الجنوبية، بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "ماوتي"،الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، في 23 مايو 2017، أعلن على إثرها حالة الطوارئ في جزيرة "مينداناو". 

وتسببت الاشتباكات التي دارت في ماراوي، بمقتل أكثر من 800 عنصر من الجماعات المسلحة، و160 من الجنود الفلبينيين، و47 مدنياً، إضافة لنزوح 400 ألف شخص، بحسب مصادر حكومية.

وفي 23 أكتوبر 2017، أعلنت وزارة الدفاع الفلبينية، انتهاء المعارك في "ماراوي"، بعد القضاء على ما تبقى من مسلحي جماعة "ماوتي" المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي. وتأسست جماعة "ماوتي" المسلحة، عام 2012، بزعامة عبد الله ماوتي وشقيقه عمر، ونفذت عمليات خطف وتفجيرات في الفلبين، وأعلنت مبايعتها لـ"داعش"، في أبريل 2015. 


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