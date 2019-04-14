بعد 6 أشهر.. السعودية تكشف مصير الفتاة الهاربة

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السعودية

زواج

فتاة هاربة

تمكنت وحدة الصلح الجنائي في النيابة العامة السعودية، من إنهاء قضية ھروب فتاة تغيبت عن منزل أسرتھا لنصف عام، بعد تعرضھا للعضل والتھديد من ذويھا.

وكشفت المصادر بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، أن الفتاة تقدمت في شھر ذي القعدة الماضي بدعوى أمام المحكمة ضد ذويھا شاكية تعرضھا للعضل والمنع من الزواج والتھديد، ونظرت المحكمة دعواھا في جلسات عدة قبل أن تنجح وحدة الصلح بالنيابة العامة من تذليل الصعوبات التي تواجھھا وإنھاء قضيتها بالتوفيق بينھا وأھلھا.

وتولت وحدة الصلح الجنائي مھمة التواصل مع شقيق الفتاة بصفته الولي الشرعي خلفا لوالدھا المتوفى، وأوضحت له أضرار العضل وعواقب التھديد ومآلاته، الأمر الذي أدى لاقتناع الأسرة وموافقتھا على زواج الفتاة وإنھاء القضية بالكامل.


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