  • الأحد 14 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:53 م
بحث متقدم
محمد صلاح لاعب ليفربول

بث مباشر.. مباراة ليفربول (صلاح) وتشيلسى

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان

تغييرات مفاجئة.. ننشر نص التعديلات الدستورية في شكلها النهائي

بالفيديو.. فتاة سعودية تضرب متحرشاً

بعد 6 أشهر.. السعودية تكشف مصير الفتاة الهاربة

الكويت

ماذا يفعل رئيس «الفيفا» فجرًا في الكويت؟.. للأمر علاقة بقطر وإسرائيل

الرئيس السيسي

«السيسي» لن يترشح للرئاسة في 2022

سجون إسرائيل

إسرائيل اعتقلت مليون فلسطيني منذ 1967

البشير

شاهد.. اقتحام منزل «البشير» واعتلاء سريره الخاص

عمالة مصرية

قرار مفاجئ من الكويت بمنع استقدام عمالة مصرية

داعش

مقتل أحد قادة "داعش" بالفلبين

محمد مرسى

النيابة تكشف حيلة "مرسى" للهروب من قرار العفو

كلب ينقذ أصحابه من الموت في استراليا

الصفحة الأخيرة

كلب
كلب

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

وكر دعارة فى دولة خليجية.. شاهد المفاجأة

#

والد الطفل رامي يروي تفاصيل حصول نجله على الجنسية الإيطالية

#

الزائر المرتقب

#

النواحون.....خداعاً

بينما كان أصحاب اليخت فى نوم عميق صباحًا، كانت النيران تلتهم قاربهم، ليبدأ كلبهم تشارلى بالنباح وإيقاظهم من النوم، حتى تمكنوا الفرار من القارب، ليكون سببًا وراء نجاتهم.
يبلغ صاحب القارب 64 عامًا، وزوجته 53 عامًا، وكانا نائمين على يختهما عندما اشتعلت النيران فيه فى تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا، بدأ كلبهم البطل والذى يدعى تشارلى، أيضا على متن القارب، والذى قام بالنباح حتى استيقظ اصحابه عندما اكتشف الحريق، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.
وقالت شرطة كوينزلاند  فى دولة أستراليا عبر بيان لها على الإنترنت، إن لم يقم الكلب بتحذيرهم من نشوب النيران، قد لا يكونوا استيقظوا فى الوقت المناسب وتمكنوا من الهرب
وتمكنت الشرطة وخدمات الطوارئ فى اطفاء الحريق فى الوقت المناسب، وتم إسعاف الزوجين حيث استنشقا الدخان فى ميناء بريسبان، وقال مسئول من الشرطة، إن الزوجين كانا محظوظين للفرار دون أن يصاب أحد بأذى، ولكن الشرطة مازلت غير متأكدة من سبب الحريق.
وأضاف:"لأنهما كانا مستعدين جيدًا ولديهما معرفة مسبقة بقاربهما، فقد نزلا من على متنها بسرعة وفعالية لإنقاذ حياتهما، سمعا نباح الكلب وما سببه من ضوضاء، ونهضا لرؤيته فى المطبخ، وقاما على الفور بإجلاء السفينة وذهبا إلى يخت قريب وأبلغا السلطات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

من دفتر يوميات الخلافة (4)

محمود سلطان

المعزول والمخلوع والمقتلع

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل "الوالي" العسكري لداعش شرقي العراق
» قرار عسكرى بشأن مجندات الجيش الإسرائيلى
» المعارضة السودانية تطالب بـ10 خطوات عاجلة
» السعودية تخصص 121 مليارا للسياحة الداخلية
» خامنئي يحث العراق على سرعة إخراج القوات الأمريكية
» الكويت.. الإعدام لإيرانيين قتلا أحد أفراد الأسرة الحاكمة
» 1945شركة أردنية تستثمر 600 مليون دولار بمصر
» الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على إيران
» النيابة بـ"التخابر": مرسي رئيس جمهورية عميل لـ"الحرس الثوري"
» فى بيان عاجل.. البحرين تعلن موقفها من السودان
» مباحثات سعودية - نيجيرية حول استقرار سوق النفط

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول