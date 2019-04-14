عمال صينيون ينامون علي أبراج الكهرباء خلال الاستراحة

14 أبريل 2019 - 06:24 م

فى مشهد غريب في الصين أظهر "فيديو" لمجموعة من العمال نائمون على مسافة 100 متر فوق سطح الأرض، وهم معلقون بأحزمة الأمان خلال إصلاحهم أعمدة الكهرباء فى جنوب غرب الصين، والذى شهد انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعى الصينية.

ظهر عمال الكهرباء وهم يرتدون ملابس العمل كاملة، وفي حالة غفوة ونوم أثناء تواجدهم معلقين على أعمدة الكهرباء فى مدينة تشنتشو بمقاطعة هونان يوم الجمعة الماضية، وقام عاملا بتصوير ذلك المقطع المذهل، موضحا أن الفريق يستريح من تركيب خطوط الكهرباء

يتسلق شياو جيانج، الذى التقط "الفيديو" وزملاؤه من العمال الأبراج يوميًا والتى يبلغ ارتفاعها أكثر من 100 متر، وقالوا فى مقابلات تلفزيونية، بالنسبة لفترات الراحة القصيرة، نبقى على الأبراج ونأخذ قيلولة"، وأضاف، أن الأمر كان مخيفا فى البداية، ولكن بفضل أدوات السلامة، اعتدنا على ذلك الأمر بسرعة كبيرة.

ويضطر العمال إلى النزول إلى الأرض للحصول على وجبة الغذاء يوميًا، أما فى فترات الراحة القصيرة، يبقون معلقين بالأبراج بدلا من النزول مرة آخرى، حيث تفادى صعود الأبراج مرة آخرى.

وأعرب عدد من مستخدمى الإنترنت عن احترامهم للعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعى بينما عبر آخرون عن مخاوفهم بشأن السلامة.

