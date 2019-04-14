مليار دولار زيادة باستثمارات الأجانب في الأذون الحكومية خلال شهر

14 أبريل 2019 - 06:43 م



واصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية تعافيها، للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى 14.245مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقابل 13.242 مليار دولار بنهاية يناير.

وأعلن البنك المركزي، في تقرير حديث، أن قيمة الزيادة خلال شهر فبراير بلغت ما يزيد على مليار دولار، بعد أن شهدت تراجعا خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018.

وبهذا تكون محافظ الأجانب في أذون الخزانة قد ارتفعت بنحو 3.511 مليار دولار خلال يناير وفبراير الماضيين.

وكان معهد التمويل الدولي IIF قد أعلن خلال مارس الماضي نجاح الأسواق الناشئة في اجتذاب تدفقات أموال خارجية للاستثمار في الأسهم وأدوات الدين الحكومية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الجارى.

