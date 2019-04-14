باناسونيك تبدأ إنتاج كاميرات المراقبة بمصر فى يونيو

14 أبريل 2019 - 06:50 م

أعلنت شركة "باناسونيك" اليابانية المتخصصة فى صناعة الإلكترونيات الخميس الماضي انطلاق عملية إنتاج كاميرات أنظمة المراقبة التليفزيونية من مصنعها في مصر خلال يونيو المقبل.

وقالت الشركة، فى بيان لها: إن إطلاق عمليات إنتاج كاميرات المراقبة يعد ثاني خطوط إنتاج الشركة منذ افتتاح منشآتها المحلية في منطقة مسطرد بالعاصمة القاهرة عام 2017 والمتخصصة بتصنيع أجهزة‏‏ تليفزيونات ‏LED‏.

أضافت أنها، بالتعاون مع الشركة العربية للصناعات الكهربائية التابعة لمجموعة مصر للتجارة والاستثمار القابضة، ستقوم بإنتاج ثلاثة طرازات من كاميرات المراقبة المتطورة، وسيتم بيع جميع هذه الطرازات بشكل حصري في السوق المصرية





