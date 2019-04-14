مذيع الجزيرة يُحرج«الأسواني» والأخير: «بلوك»

14 أبريل 2019 - 07:04 م

تسبب تعليق للروائي المصري الدكتور علاء الأسواني، في مشاداة مع مذيع الجزيرة الذي أحرجه برد توضيحي بأن ما قاله خطأ، الأمر الذي انتهي بحظر الأول للأخير.

القصة بدأت بإعادة نشر "الأسواني" خبرًا عن إعلان حزب الأمة السوداني- ذات التوجه العلماني- تأييده للمجلس العسكري، وعلق عليه قائلًا:« الإسلام السياسي يقوم بدوره المعتاد».

ورد عليه الإعلامي عثمان آي فرح المذيع بقناة الجزيرة، موضحًا له أن حزب الأمة السوداني على مدى تاريخه يعارض الإسلام السياسي، ما دفع الأول لعمل «بلوك» له.

وكتب مذيع الجزيرة :« الروائي "المناضل" علاء الأسواني قال عن حزب الأمة إنه يقوم بدوره كإسلام سياسي بصفقة مع نظام البشير..صححت له المعلومة بأن حزب الأمة السوداني في كل تاريخه يعارض "الإسلام السياسي" فعمل لي بلوك"».

من جانبه تدخل الناشط عبدالرحمن القرضاوي، وعلق على تدوينة "الأسواني" قائلًا :« هو حزب الأمة إسلامي؟؟؟ يا دكتور علاء ... الأدمن ده مش مذاكر !».

فيما رد عليه قائلًا :« أنا الادمن يا استاذ عبد الرحمن وانا متأسف لانى ما كنتش أعرف أن حزب الأمة حزب علماني شيوعي تروتسكي وخصوصًا الامام الصادق المهدى ومؤلفاته عن الإسلام السياسي..لغاية امتى سينكر الإسلاميون الحقيقة وهي انهم كانوا مطية الديكتاتورية وخانوا الثورة مرارًا وتكرارًا من أجل الوصول للسلطة ؟».

وعلق الأسواني :« الصادق المهدي رجل علماني بلا شك ... صحيح أن علمانيته متصالحة مع الأديان .. ولكن تصنيفه كإسلامي شيء صعب أوي يا صديقي ! كده ما فضلش حد مش إسلامي ! نروح نسلمها للعساكر بأيدينا؟».

فيما رد عليه "القرضاوي" :« هو ما كانش كتحالف مع الإخوان ؟ سيادتك قريت مؤلفاته؟ هو لما يخون يبقى مش إسلامي ؟ أنت ارفع من إنكار الحقائق . وبعدين مين إللى سلمها للعسكر مش الإسلاميين من اول استفتاء 19 مارس».



