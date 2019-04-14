» ماذا قال «علاء مبارك» عن هدف «محمد صلاح» في مرمى تشيلسي؟

14 أبريل 2019 - 07:23 م

احتفل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بهدف الدولي المصري محمد صلاح في مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي في إطار مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وعلق علاء على الهدف الذي سجله صلاح من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "هدف عالمى لمحمد صلاح فى مرمى نادى تشلسي ?? ".

وتفاعل المغردون مع تدوينة علاء، وقال أحدهم: "يا ا. #علاء_باشاعلى فكرة بقى أنا شوفت ابنك عمر و هو لسه مكملش 16 سنة و جاب جون شبيه جدا بالجون ده إن لم يكن أجمل ، عقبال ما تشوفه هداف الأهلي و المنتخب".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

ورفع صلاح بهدف اليوم سجله من الأهداف في مرمى تشيلسي إلى 5 أهداف, حيث سجل في شباك الفريق اللندني 4 مرات من قبل، كانت بدايتها حينما كان يرتدي قميص فريق بازل السويسري.

https://www.youtube.com/watch?v=ccasu7DCSNE