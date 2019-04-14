» جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام حسنية أغادير

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أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، تشكيل فريقه فى مباراة اليوم أمام فريق حسنية أغادير ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.


وجاء تشكيل الفريق كمل يلى:

محمود جنش، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة، حمدي النقاز.
طارق حامد، فرجاني ساسي، أوباما، كهربا، إبراهيم حسن، خالد بوطيب.

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