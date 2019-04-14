الطالب صاحب«فضيحة الأزهر» يكشف مفاجأة عن الواقعة

14 أبريل 2019 - 07:47 م

في أول تعليق له بعد أن أثارت واقعة إجباره على خلع ملابسه الداخلية بقاعة الكلية بجامعة الأزهر، كشف "كريم" طالب بكلية التربية بجامعة الأزهر تفاصيل إجبار أستاذ الجامعة له على فعلته.

وقال “كريم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، المٌذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن الدكتور قال له “لو ما قلعتش هرفدك وطلب منه الكارنيه”، لافتًا إلى أنه أصر على الرفض فتوجه إلى باقي الطلاب وقال “مَن لديه الجرأة على خلع البنطلون؟”.

وقال: "الدكتور طلعني وأنا مكنتش أعرف أيه المطلوب مني، وأما عرفت امتنعت ومقدرش أتكلم مع الدكتور وقالي هات الكارنيه بتاعك علشان هرفدك، وأما رفضت قال مين عنده الجرأة إنه يخلع بنطلونه».

وتابع: «وهو لما أحب أوصل رسالة لطالب لازم أهينه يعني»

وكان أحد الطلاب قد تقدم للأستاذ وخلع ملابسه جميعها بالفعل، ثم طالب الأستاذ بتنفيذ وعده وهو حصوله على امتياز في المادة، غير أن الأستاذ الجامعي تهرب منه زاعمًا أنه كان يختبر “حياء” الطلاب.

وأوقفت جامعة الأزهر، الأستاذ، وأحالته إلى التحقيق، ثم قررت حرمانه من التدريس مع إيقاف راتبه ومعاشه.

