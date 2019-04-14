شاهد.. وصلة رقص ساخنة لـ«ناهد السباعي» مع حسن الرداد

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ناهد السباعي
ناهد السباعي

محمد فضل- متابعات

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ناهد السباعي

حسن الرداد

رقص ساخن

أثارت الفنانة ناهد السباعي، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديوهات لها ترقص فيها بشكل هستيري مع الفنان حسن الرداد.

وكشف نشطاء أنه تم تصوير رقصتهما مع فريق عمل مسلسل “الزوجة 18″، حسن الرداد وشيماء سيف ومحمود الليثي، على أنغام أغنية الأخير “القلب يا جميل”.

وظهرت السباعي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام ونشره نشطاء على "يوتيوب"، وهي ترقص مع الفنان حسن الرداد رقص شعبي بشكل هستيري.

وتدور أحداث المسلسل حول صاحب شركة أزياء ومصمم ملابس متميز ولكنه “زير نساء” يقوم بدوره الرداد، يقع في الكثير من المشاكل بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى 18.

وتعرض المسلسل، الذي سيتم عرضه في رمضان، لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهموا الرداد بمحاولة تقليد النجم الراحل رشدي أباظة من خلال فيلمه الشهير “الزوجة 13″، خصوصًا أن أحداث مسلسله تتشابه كثيرًا مع أحداث هذا العمل، حيث تدور حول رجل يتزوج العديد من المرات؛ وفي بعض الزيجات لا تستمر سوى ساعات، حتى يقع في حب فتاة لكنها تكتشف حقيقته.


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