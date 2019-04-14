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بث مباشر.. مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية

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يقدم موقع "المصريون" خدمة يث مباشر لجميع أهم المباريات والأحداث الرياضية فى العالم. 
ويقم الموقع اليوم بنقل المباراة التى تقام بين نادى الزمالك وحسنية أغادير ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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