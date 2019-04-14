بالصور.. فتاة فلسطينية على طريقة «كاردشيان»

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جيجي حديد
جيجي حديد

محمد فضل- متابعات

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عارضة أزياء

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" عن خططها المستقبلية لجمع عائلتها تحت سقف واحد خلال لقاء لها في برنامج eXTRA .

أعربت "جيجي حديد"، البالغة من العمر 23 عامًا، عن رغبتها في شراء عقار كبير يجمع عائلتها وأشقائها، كي يكون مكانًا يعيشون فيه مع أطفالهم، حيث سيضم المنزل كل من شقيقتها الصُغرى "بيلا حديد"، وأختيها غير الشقيقتين "ألانا" و"ماريلي"، فضلًا عن شقيقها "أنور حديد".

ورغم أن جيجي لم تنجب أطفالًا بعد، إلّا أنها تتصوَّر السعادة التي يمكن أن يعيشها أطفالها مع أبناء أشقائها معًا، ومن المحتمل أن هذه الفكرة استوحتها من عائلية كارداشيان-جينر، حيث تجتمتع الشقيقات وأطفالهن برفقة والدتهن "كريس جينر" تحت سقف واحد.

تقول "جيجي": "نمتلك مزرعة عائلية نجمتع فيها.. يمكن أن نشتري أربعتنا عقارًا معًا في مكان ما، كي يجتمع أطفالنا في مكان واحد.. أنا لا أملك أطفال، لكن أختاي أنجبتا أطفالًا."

والجدير بالذكر أن "جيجي" ليست على علاقة بعد انفصالها عن حبيبها المغني الإنجليزي "زين مالك" قبل عدة أشهر، رغم أن الأخير وصفها أروع امرأة قابلها في حياته.



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